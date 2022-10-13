Apartmanda çocukları kovalayıp, yangın tüpünü etrafa sıktı

Olay, geçtiğimiz pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs sitenin bahçesine girerek çardakta oturan gençlerle konuşmaya başladı. Konuşma sırasında şahsın garip davranışlarından ve cebindeki bıçaktan şüphelenen gençler, binada oturan arkadaşlarına gizlice mesaj atarak yardım istedi.

Arkadaşlarının çağırmasının ardından sitedeki gençlerden biri şüphelinin de arkalarından geldiğini görünce adamın elini kapıya sıkıştırarak girmesini engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının dairesine doğru koşan gençleri takip eden adam, dairelerin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca sinirlenen şahıs, ayakkabıları ve apartmandaki iki adet yangın tüpünü alıp bodrum katına indi. Ayakkabıları bıçağıyla kesen şahıs, aldığı yangın tüpünü açarak çıktığı tüm katlara sıktı.

Daha sonra bodrum kata inen şüpheli bir süre bekleyip apartmandan çıktı. Şahıs, site kapısının kilitli olduğunu görünce park halindeki araca çıkarak duvardan atlayıp kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan ilginç olay karşısında site sakinleri şaşkına dönerken, o anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli



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