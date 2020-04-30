Apartmanda dehşete düşüren mutfak tüpü patlaması kameraya yansıdı

Yangın, Milas ilçesi Halilbey Bulvarı'nda bir apartmanın en üst katında bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yaşayan Ayşe Bilge mutfakta çay yapmak için ocağı yakmaya çalıştığı sırada tüp alev aldı. Çıkan yangın üzerine Bilge, komşularından yardım istedi. Evin içerisine giren komşuları durumun tehlikeli olduğunu fark ederek Ayşe Bilge'yi de alarak evden dışarı çıktı. Bilge ve komşularının evi boşaltmasının ardından ise alev alan tüp bomba gibi patladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle ikametteki yangın söndürüldü.

Apartmanda meydana gelen patlamada alevler pencerelerden dışarı çıktı, korku dolu anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Mahallede büyük bir korku ve panik yaşandı.

Bekir Tosun - Oktay Çayırlı