Apartmandaki yangın korkuttu

Olay, Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucunda depoda bulunan malzemeler yandı. Zarar gören malzemeler ekipler tarafından sokağa çıkarıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Salih Bilal Aslan

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