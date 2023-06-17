Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, apartman içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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