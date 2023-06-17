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Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı

Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı
Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı

Bursa’da bir apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, apartman içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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