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Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa döktü

Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa döktü
Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa döktü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı kaplayan yoğun duman paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Meriç Caddesi bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan kartonlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Çıkan yangın nedeniyle apartmanı kaplayan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Apartmandaki duman da tahliye fanı kullanarak tahliye edildi. Yangında apartmanın bodrumunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç
 

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