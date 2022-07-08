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Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi
Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi

Kocaeli’de apartmanın çatı katı alev alev yandı, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Olay, Karamürsel ilçesi, Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen 2 daire kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik-Ardacan Uzun
 

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