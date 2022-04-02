Apartmanın çatısı bir anda alev topuna döndü

Olay, Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'nde meydana geldi. 14. Bölgede bulunan apartmanın çatısında yapılan çalışma esnasında bir anda çatıyı alevler sardı. Durumu gören vatandaşlar iftara hazırlık yapan ev sakinlerini uyararak hemen evden dışarı çıkarttı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, bir anda alev topuna dönen 24 dairelik apartmanın çatısındaki yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Enes Bektaş