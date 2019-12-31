Apartmanın çatısında bulundu! Herkesi şaşırttı...

Olay, Yunus Emre Mahallesi Türker Sitesi C Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış nedeniyle apartmanın çatı katına kontrol için çıkan İbrahim Arıtürk (34), çatının alt kısmında büyük bir tabaka fark etti. Yakından incelediğinde ne olduğuna anlam veremeyen İbrahim Arıtürk biraz araştırma yaptıktan sonra yaban arısı yuvası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine durumu Aksaray Belediyesine bildiren İbrahim Arıtürk belediye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yuva üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından içinde arı olmadığını düşünen yuva ilaçlama yapıldıktan sonra açıldı. Yuvadan ölü arılar çıkarken, arıların yaptığı yuvadaki bağlantıları herkesi şaşırttı.

Yasin Can