Apartmanın çatısından düşen kar kütlesi faciaya yol açıyordu

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. 5 katlı apartmanın çatısının üzerinde biriken kar kütleleri yola düştü.

O esnada yoldan kimsenin geçmemesi ise ihtimal bir facianın önüne geçti. Sokağa düşen kar kütleleri güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; vatandaşın yoldan geçmesinin hemen ardından bir miktar kar kütlesinin yola düştüğü. Bunun ardından ise daha büyük bir kar kütlesinin aynı yere düşmesi ve o esnada sokaktan geçen bazı köpeklerin korkarak kaçıştığı anlar yer aldı.

Sezgin Genç



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