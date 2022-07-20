Apartmanlara girip eşya çalan çocuk hırsızlar kamerada

Başkentte son zamanlarda apartmanları mesken tutan çocuk hırsızların bina içerisinde bulunan ve para edebilecek eşyaları çaldıkları iddia edildi. Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanlara giren çocuk yaştaki kişilerin hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. Çocukların binaya giriş ve çıkış anları ise bina girişindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu kayıtta bir binaya giren üç çocuğun scooter ve bisikletle çıktığı görüldü. Öte yandan, çevredekilerin polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ali Nargüner - Mithat Tibre

İLGİLİ HABER Kahraman otoparkçı, hırsızı tekme atarak yakaladı