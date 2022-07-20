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Apartmanlara girip eşya çalan çocuk hırsızlar kamerada

Apartmanlara girip eşya çalan çocuk hırsızlar kamerada
Apartmanlara girip eşya çalan çocuk hırsızlar kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesinde girdikleri apartmandan hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve çocukların bisiklet ve scooter ile binadan çıkış anları güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.

Apartmanlara girip eşya çalan çocuk hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Başkentte son zamanlarda apartmanları mesken tutan çocuk hırsızların bina içerisinde bulunan ve para edebilecek eşyaları çaldıkları iddia edildi. Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanlara giren çocuk yaştaki kişilerin hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. Çocukların binaya giriş ve çıkış anları ise bina girişindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu kayıtta bir binaya giren üç çocuğun scooter ve bisikletle çıktığı görüldü. Öte yandan, çevredekilerin polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ali Nargüner - Mithat Tibre

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