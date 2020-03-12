İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apart'ta yangın: 1 ölü

Apart'ta yangın: 1 ölü
Apart'ta yangın: 1 ölü

Osmaniye’de bir apart'ta çıkan yangında bir kişi yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Fakıuşağı Mahallesi 45012 sokakta bulunan beş katlı binanın beşinci katında yangın çıktı. N.U. (34) kaldığı daire henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Daireden dışarı çıkamayan N.U. yanarak can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. N.U.'nun cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

İbrahim İmat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.