AP'de yeni yolsuzluk iddiası: 2 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edildi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) sular durulmuyor, AB Başsavcısı Laura Codruta Kövesi, yeni bir yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Parlamentosu'nun (AP) iki Yunan milletvekili Eva Kaili ve Maria Spyraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nden (OLAF) gelen raporda, parlamento ödeneklerinin yönetimi ve özellikle asistan maaşlarıyla ilgili yolsuzluk yapıldığına dair şüpheler olduğu ifade edildi.

AB Başsavcılığı, AB'nin mali çıkarlarını etkileyen suçları soruşturarak ve kovuşturarak AB vergi mükelleflerinin parasını korumak için kuruldu.

Spyraki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu ile bir euroluk bile mali anlaşmazlık yaşamadığımı göstermek için EPPO'nun (AB Savcılık Ofisi) dokunulmazlığımdan feragat etme talebini memnuniyetle kabul ediyorum, Mesele, ciddi bir kişisel sorunu olan ve (Avrupa Parlamentosu) irtibat odasında bazı devamsızlıkları olan eski bir yabancı meslektaşımın ödemesi ile ilgilidir. QatarGate ile hiçbir ilgim yok ve başka hiçbir davayla ilgim yok” dedi. Avrupa Parlamentosu, Başsavcılığın talebini aldığını ve derhal ilgili prosedürü başlattığını bildirdi.



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