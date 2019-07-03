İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AP'nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli'den ilk açıklama

AP'nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli'den ilk açıklama
AP'nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli'den ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu’nun yeni seçilen Başkanı David Sassoli, başkan seçildiği oylamanın ardından yaptığı açıklamasında, “Birliğin gelişmesini sağlamak zorundayız” dedi.

Eski gazeteci ve 2009 yılında itibaren Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan İtalyan David Sassoli bugün yapılan oylamayla AP Başkanı seçildi. Strazburg'da faaliyet gösteren Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı, iki yıl devam ettireceği görevini AP'nin eski başkanı İtalyan Antonio Tajani'den devraldı. Oylamalarda ilk turu geçen Sassoli'nin mutlak çoğunluğa ihtiyacı vardı. Toplamda 667 geçerli oyun sayıldığı ikinci turda oylama kapalı zarf usulü yapıldı. 119 oy alan Alman rakibi Ska Keller ve 160 oy alan Çek Jan Zahradil karşısında 345 oy alan Sassoli, Fransa'nın Strazburg şehrinde yürüteceği görevine seçilmiş oldu. 

Sassoli, seçimlerin açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Entegrasyon projemizi hızlandırmalıyız, birliğin gelişmesini sağlamak zorundayız. Halkın taleplerine cevap vermeliyiz” dedi. 

AP'de en kalabalık grubu oluşturan Avrupa Halk Partisi (AHP) 182 üyesi olmasına rağmen bu görev için bir aday göstermedi.

AP başkanlığı, Komisyon başkanınınkinden çok daha az imtiyaz sahibi olsa da Avrupa Birliği'nin önemli pozisyonlarından biri. Bu koltuğun sahibi seçilirken Avrupa'nın büyük siyasi aileleri arasında eşit bir dağılım gözetilmeye çalışılıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.