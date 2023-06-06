Apple'dan yeni “Karma gerçeklik” gözlüğü

Apple teknoloji dünyasında çığır açmaya devam ediyor. Apple CEO'su Tim Cook, Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) “yenilikçi ürün” olarak adlandırdıkları akıllı cihazı Apple Vision Pro'yu tanıttı. Günlük hayatta yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir arada sunan “Karma gerçeklik” gözlüğüyle kullanıcılar karşılarına çıkan ekranda uygulamaları görebilecek. Gözlüğü takan kişiler ayıca çevresinden izole olmadan uygulamaları kullanabilecek. Gözlükte ayrıca ses ve görüntü ayarlarının yapılabileceği bir düğme bulunuyor.

Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor. Ürünün önümüzdeki günlerde önce ABD'de daha sonra Avrupa'da 3 bin 499 dolara yani 75 bin 290 liraya satışa çıkarılması planlıyor.

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