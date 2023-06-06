İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Apple'dan yeni “Karma gerçeklik” gözlüğü

Apple'dan yeni “Karma gerçeklik” gözlüğü
Apple'dan yeni “Karma gerçeklik” gözlüğü

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimi sunan “Karma gerçeklik” gözlüğünü tanıttı.

Apple’dan yeni “Karma gerçeklik” gözlüğü - Tıkla İzle

Apple teknoloji dünyasında çığır açmaya devam ediyor. Apple CEO'su Tim Cook, Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) “yenilikçi ürün” olarak adlandırdıkları akıllı cihazı Apple Vision Pro'yu tanıttı. Günlük hayatta yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir arada sunan “Karma gerçeklik” gözlüğüyle kullanıcılar karşılarına çıkan ekranda uygulamaları görebilecek. Gözlüğü takan kişiler ayıca çevresinden izole olmadan uygulamaları kullanabilecek. Gözlükte ayrıca ses ve görüntü ayarlarının yapılabileceği bir düğme bulunuyor.

Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor. Ürünün önümüzdeki günlerde önce ABD'de daha sonra Avrupa'da 3 bin 499 dolara yani 75 bin 290 liraya satışa çıkarılması planlıyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.