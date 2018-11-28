Ar-Ge'ye 2017 yılında 29,8 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması istatistiklerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2017 yılında bir önceki yıla göre 5 milyar 214 milyon TL artarak, yüzde 21,2 artışla 29 milyar 855 milyon TL'ye yükseldi.

AR-GE HARCAMASININ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA (GSYH) İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH) içindeki oranı 2016 yılında yüzde 0,94 iken, 2017 yılında yüzde 0,96'ya yükseldi.

EN FAZLA AR-GE HARCAMASI MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILDI

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 56,9 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 33,5 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,6 oldu.

MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER AR-GE FİNANSMANINDA YÜZDE 49,4 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Ar-Ge harcamalarının 2017 yılında yüzde 49,4'ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 33,6 ile genel devlet, yüzde 13,3 ile yükseköğretim, yüzde 3,5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,1 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

TAM ZAMAN EŞDEĞERİ CİNSİNDEN 153 BİN 552 AR-GE PERSONELİ ÇALIŞTI

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2017 yılında toplam 153 bin 552 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2017 yılında yüzde 57,3'ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 35,4'ü yükseköğretimde ve yüzde 7,4'ü kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TAM ZAMAN EŞDEĞERİ CİNSİNDEN KADIN AR-GE PERSONELİNİN ORANI YÜZDE 32 OLDU

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2017 yılında 49 bin 235 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 32'sini oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 25,1, kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette yüzde 28,6, yükseköğretimde ise yüzde 44 oldu.

EN FAZLA AR-GE PERSONELİ İSTANBUL (TR1) BÖLGESİNDE YER ALDI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2017 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 32,7 ile Batı Anadolu (TR5) iken, bunu yüzde 25,8 ile İstanbul (TR1) ve yüzde 15,6 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 26,4 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi yüzde 21,6 ile Batı Anadolu (TR5) ve yüzde 13,4 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.