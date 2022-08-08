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Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde bulunan bir ara sokakta 2 şüpheli, 31 Temmuz günü bir eve giren kadınları gözüne kestirdi. Şüpheliler, daha sonra bir kadının elinden telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti. Birkaç saat içeresinde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal

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