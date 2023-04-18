Ara tatil için eğitici kitaplar Trendyol'da

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ilk ve ortaöğretim kurumlarının ara tatile girmesiyle birlikte aranılan eğitici kitapları müşterileri ile buluşturuyor. Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine kadar geniş kategorideki kitapları tüketici ile buluşturan Trendyol, her yaş grubuna hitap edecek kitaplara ulaşma imkanı sunuyor. Ara tatildeki 19 milyon öğrencinin eğlenmenin yanında gelişimlerini devam ettirmelerine yönelik en çok satan kitaplardan oluşan kitap önerilerini öğrencilerle paylaşıyor.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap eden seçenekler sunan platform, ilkokul çağındaki 6-10 yaş grubuna yönelik en çok satan 5 kitabı şu şekilde; “Nohut Adam - Anıl Basılı, Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery, Kitaplardan Korkan Çocuk - Susanna Tamaro, Dedemin Bakkalı - Şermin Yaşar, Saftirik Greg'in Günlüğü 15 Çıkmaza Girdik - Jeff Kinney.”

Dünya klasikleri de en çok satanlar arasında

Platformun 10-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik en çok satan 5 kitaptan oluşan listesi şu şekilde sıralandı: “Atlas - Kıtalar, Denizler Ve Kültürler Arası Yolculuk Rehberi - Aleksandra Mizielinska ve Daniel Mizielinski, Olmayan Ülke - Ahmet Ümit, Kral Şakir 10 On Numara Macera - Varol Yaşaroğlu, İçimdeki Melodi - Sharon M. Draper, Mırıldanan Çocuk - Gabriele Clima.”

Trendyol'un 14- 18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine yönelik en çok satan 5 kitaptan oluşan listesi ise, “Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig, İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali, Otomatik Portakal - Anthony Burgess, Delifişek - Jose Mauro de Vasconcelos, Sefiller Kısaltılmış Metin - Victor Hugo” şeklinde sıralandı.

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