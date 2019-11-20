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Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor

Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor
Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ara tatili fırsat bilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Yüksel Gökdemir, hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor.

Adıyaman Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrenci olan 15 yaşındaki Yüksel Gökdemir, Samsat ilçesi Uzuntepe köyü Ağaköy mezrasında oturan ve hayvancılık yapan babası Aziz Gökdemir'e yardım etmek için köye geldi.

Babasının yerine hayvanları otlatan Yüksel Gökdemir, her fırsatta elinden düşürmediği kitabını açarak soru çözüyor.

Hayvanları otlatırken, açık havada ders çalışmanın zevkli olduğunu söyleyen 9. sınıf öğrencisi Yüksel Gökdemir, öğrencilerin boş zamanının olmadığını, her fırsatta ders çalışması, soru çözmesi veya kitap okuması gerektiğini söyledi.

Yüksel Gökdemir, "Ben Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Burada babam çobanlık yapıyor. Bunlar kendi koyunlarımız. Babamın işlerinden dolayı tatilde kendilerinin yanına geldim. Boş zamanlarımda güneşin önünde ders çalışıyorum" diye konuştu.

Fahrettin Çelik

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