Ara tatilde öğrenciler rutinlerini bozmamalı

Kasım ara tatili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez bu yıl uygulamaya geçecek. Bu zamana kadar sadece yarıyıl ve yaz tatili olarak iki tatil yapan öğrenciler kasım ve nisanda da birer hafta tatil yapacaklar. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım haftasını kapsıyor ve toplamda 9 günlük bir tatil imkanı sunuyor. Özellikle kasım ve nisan gibi mevsim geçişlerinin çok fazla hissedildiği dönemlerde bu ara tatillerin çok yerinde olduğunu dile getiren Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölümü Başkanı Gülşen Aksu yine de tatilin tam bir serbest zaman olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Öğrenciler ve veliler için ara tatil dönemlerinin daha verimli geçmesi adına değerlendirmelerde bulunan Gülşen Aksu açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Rutinlerini ve uyku düzenlerini bozmasınlar”

“Bu tatil, öğrencilerimizin eğitime kısa bir mola vererek dinlenmeleri, yeni döneme fizyolojik ve psikolojik olarak kendilerini hazırlamaları için yapılan bir ara tatil. Havanın geç aydınlandığı, mevsim geçişinin de yaşandığı bugünlerde öğrencilerin fizyolojik olarak dinlenmesi adına yararlı olacaktır. Kasım ve nisan ayları öğrencilerin ruh halinde değişimler gözlemlediğimiz iki ara dönemdir. Bu yüzden tam bu aylarda tatilin olması onlar için kendilerini bir sonraki döneme hazırlamak adına güzel bir avantaj. Fakat tatili iyi değerlendirmek gerekiyor bu yüzden de ara tatilde rutinlerini ve uyku düzenlerini bozmasınlar. Bu ara tatili tamamen serbest bir zamanmış gibi gördüklerinde ikinci ara döneme hazırlanmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle tatili hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlık açısından bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Özellikle sekizinci ve on ikinci sınıf öğrencilerimiz sınav döneminde oldukları için tatilde tekrarlar yapmaları fayda sağlayacaktır. Kendilerini eksik gördükleri konuları tekrar edebilirler. Deneme sınavlarında boş bıraktıkları ve hata yaptıkları sorularla ilgili çalışmalar yapabilirler. Kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için de bu ara tatil büyük bir fırsat niteliğinde. Bu tatilde kitap okuma alışkanlığı kazanabilirler. Özellikle sınav grubu öğrencileri için kitap okumak çok önemli, okuduğunu anlama becerisi geliştirir. Bu ara tatili kitap okuyarak, dinlenerek, eksikleri tamamlayarak geçirebilirler”

“Aile ile bağları güçlendirmek adına bir fırsat”

Velilerin de öğrencileri tamamen serbest bırakmaması gerektiğini ve kaliteli zaman geçirme noktasında planlar yapmaya yönlendirmelerini öneren Aksu, “Veliler de öğrencilerimize mümkün mertebe vakit ayırmaya çalışsınlar. Tabii çalışan velilerimiz var ama yine de çocukları çok fazla yalnız bırakmalarını önermiyoruz. Çocukların internet ve bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmesine sebep olmamak gerekiyor. Bu durumda çocuklar biraz kontrolsüz olabiliyorlar. Biraz daha beraber vakit geçirilebilecek alanlar oluştursunlar. Hep kaliteli zamandan bahsediyoruz bunun uygulamaya geçirilmesi önemli. Çünkü öğrenciler yıl içerisinde vaktinin çoğunu okulda geçiriyor. Aileden çok öğretmenlerini görüyorlar. Aslında ara tatiller aile ile olan iletişimi güçlendirmek adına bir fırsat. Çalışan ebeveynler için zor biliyorum ama mümkün oldukça aile ve çocuk bir arada zaman geçirmeli; beraber etkinlikler ve aktiviteler yapmalı. Çünkü bu onların bağını güçlendirecek bir şey. Özellikle ergenlikle beraber çocuğun bireyselleşmeye başladığı bir dönemde bu iletişim oldukça önem kazanıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.