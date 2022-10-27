Ara yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayaya çarptığı kazada şoför öldü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Okullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAU 276 plakalı araçla seyir halinde olan Ramazan Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak önce yolun karşısında kaldırımdan geçen yayaya, ardından Etnografya Müzesinin demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan şoför Ramazan Yazıcı ve kaldırımda yürüyen B.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berkan Şen

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