İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ara yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayaya çarptığı kazada şoför öldü

Ara yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayaya çarptığı kazada şoför öldü
Ara yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayaya çarptığı kazada şoför öldü

Sinop'ta ara yoldan hızla çıkan aracın bir yayaya ve ardından müze kapısına çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü hayatını kaybetti.

Ara yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayaya çarptığı kazada şoför öldü - Tıkla İzle

Kaza, saat 11.30 sıralarında Okullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAU 276 plakalı araçla seyir halinde olan Ramazan Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak önce yolun karşısında kaldırımdan geçen yayaya, ardından Etnografya Müzesinin demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan şoför Ramazan Yazıcı ve kaldırımda yürüyen B.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berkan Şen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.