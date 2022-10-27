Ara yoldan hızla çıkan araç önce yayaya sonra müzeye çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Okullar Caddesi'nde 11.30 saatlerinde meydana geldi. 57 AAU 276 plakalı araç sahibi R.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak yolun karşısında kaldırımdan geçmekte olan yayaya, ardından Etnoğrafya Müzesinin demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan R.Y., H.Y., H.B. ve kaldırımdan geçmekte olan yaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Aksu

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