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Ara yoldan hızla çıkan araç önce yayaya sonra müzeye çarptı: 4 yaralı

Ara yoldan hızla çıkan araç önce yayaya sonra müzeye çarptı: 4 yaralı
Ara yoldan hızla çıkan araç önce yayaya sonra müzeye çarptı: 4 yaralı

Sinop’ta ara yoldan hızla çıkan aracın önce yayaya, ardından müze kapısına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın hızla gelişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ara yoldan hızla çıkan araç önce yayaya sonra müzeye çarptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Okullar Caddesi'nde 11.30 saatlerinde meydana geldi. 57 AAU 276 plakalı araç sahibi R.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak yolun karşısında kaldırımdan geçmekte olan yayaya, ardından Etnoğrafya Müzesinin demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan R.Y., H.Y., H.B. ve kaldırımdan geçmekte olan yaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Aksu

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