Araba fiyatına olan tonluk boğalar birbirleriyle yarışıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.

Erzurum'da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tonun üzerinde ki boğalar görüyor. Erzurum'un yaylalarında yetişen boğalara otomobil fiyatı biçilirken pazarın en büyük boğası olan 1 ton 100 kilogramlık “Bulut” isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor.

Tonluk boğaların satıcıları ise tonluk boğaları yetiştirmek için yıllarını verdiklerini ifade ederek hayvanlarının alıcı bulmasını beklediklerini söylediler.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz

