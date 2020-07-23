Arabada arı soktu öldü

Olay, merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır şoförü oldukları öğrenilen Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, 01 ADL 066 plakalı hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı. İki arkadaş Misis Beldesi Kavşağında durdukları sırada yolcu konumundaki Salih Yılmaz, Halil İbrahim Şık'a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Fenalaşarak ambulansa alınan Yılmaz, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda kalbi durdu. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın acı haberini alan ailesi hastaneye geldi. Yılmaz'ın eşi Serpil Yılmaz, “Salih'i her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan'a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş” dedi.

Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Acılı annenin, “Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum” diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya