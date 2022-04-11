İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza

Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza
Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza

Maltepe'de, içerisinde bebeğinin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. Gözaltına alınan şahsa 22 bin 288 TL para cezası kesildi ve 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliye 22 bin 288 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.