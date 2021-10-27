Araban Ovası'nda hasadı yapılmış 90 ton pamuk yandı

Edinilen bilgilere göre yangın, Gaziantep'in Araban ilçesi eski Fakılı yolu mevkiinde çıktı. 250 dönümlük pamuk ekili alanda hasadı yeni yapılan yaklaşık 90 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tarlada açık alanda depolanan pamuk harmanı arasından dumanların yükseldiğini fark eden tarım işçileri yangına ilk müdahalede bulundu. Yangını söndürmeye çalışan tarım işçileri ve bölgede bulunan diğer çiftçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 90 ton hasadı yeni yapılmış pamuk küle döndü.

Pamuk üreticisi Şerif Özdemir, ''Neden çıktığını bilmediğim yangında, yaklaşık 90 ton pamuğunun yanarak kül olduğunu belirterek, yazık tonlarca pamuk ve bir yıllık emek bir anda yanıp kül oldu'' diye konuştu.

Ayten Işık