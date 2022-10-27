Arabanın arkasında patenle yolculuk kazaya davetiye çıkardı

Patenli gençlerin araçlara tutunarak yolculuk etmesi trafikte sıkça karşılaşılan bir durum olmaya başladı. Otobüs, motosiklet gibi farklı araçların arkasına takılarak yolculuk eden patenli magandalar son olarak da otomobillerin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardığı görüldü. İlçenin yoğun trafik akışına sahip Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, patenli magandanın yokuş yukarı çıkan otomobilin kaportasına tutunarak yolculuk ettiği gözlendi. Kaza tehlikesi umurunda bile olmayan genç, otomobile tutunurken görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Gelen tepkilere de kulak asmadı. Şoförün de patenli gence karşı durmayıp tepkisiz kalması da ayrı bir duyarsızlık örneği oldu.

Hüseyin Tayyar

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