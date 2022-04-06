İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arabasına kim çarptı diye baktı! Yerde yatan yaralı arkadaşı çıkınca şoke oldu

Arabasına kim çarptı diye baktı! Yerde yatan yaralı arkadaşı çıkınca şoke oldu
Arabasına kim çarptı diye baktı! Yerde yatan yaralı arkadaşı çıkınca şoke oldu

Tekirdağ Çorlu’da taksici, arabasına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralının arkadaşı olduğunu görünce şoke oldu

Arabasına kim çarptı diye baktı! Yerde yatan yaralı arkadaşı çıkınca şoke oldu - Tıkla İzle

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzeri otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden İsmail Erdoğan yönetimindeki ticari taksiye, aynı yönde seyreden Osman Helvacı'nın kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

Kaza sonrası duraklayıp aracından inen taksi şoförü İsmail Erdoğan, motosiklet sürücüsünün yaralandığını ve arkadaşı olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü Osman Helvacı tedavi altına alındı.

“Yerde yatan arkadaşımmış, çok üzüldüm”

Olayla ilgili konuşan taksi şoförü İsmail Erdoğan, “Önümdeki araç yavaşlayınca ben de yavaşladım. O sırada arkadan bir ses geldi ve hemen indim. Bir baktım yerde yatan motosiklet sürücüsü esnaf bir arkadaşım çıktı. Üzüldüm ama neyse ki kendinde pek bir şey yok” dedi.

Hüseyin Tayyar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.