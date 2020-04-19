Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: 'Ülkemle gurur duyuyorum'

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 hafta önce Suudi Arabistan'dan getirilen 313 Türk vatandaşı, Çorum'daki karantina yurduna yerleştirildi. Özel bir otelde satış ve pazarlama direktörü olan Uluç Aklar, Arabistan'dan geliş sürecini ve yurttaki geçirdiği karantina günlerini kamera karşısına geçerek anlattı.

“4 kişilik odada tek başıma kalıyorum”

Karantina sürecinde kendilerine çok iyi davranıldığını ifade eden Aklar, “Ülkem ile çok gurur duyuyorum. Bu süreçte sağ olsunlar bizlere çok iyi davranıyorlar. Geldiğimizden beri çok fazla bizle ilgileniyorlar. Odalarımız çok ferah. 4 kişilik odada tek başıma kalıyorum. Aklınıza gelecek ne varsa ihtiyaç olarak her şeyi temin etmişler. Sağ olsunlar suyumuz, kolonyamız, çayımız, şekerimiz. Günde üç öğün yemek çıkıyor. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeğimiz var. Ayrıca gün içinde kantin alışverişi yapıyoruz. Yani bizim odalarımıza sipariş usulü tek tek getiriyorlar” dedi.

"Çok iyi hizmet veriyorlar"

Karantina sürecini anlatan Aklar, şunları kaydetti:

“Bagajlarımızı tek tek indirdiler, pasaport kontrollerimizi kendileri yaptılar uçak içinde. Bununla birlikte çok rahat bir yolculukta Çorum'a geldik. Çorum'da odalarımıza girince karşılama ile çok mutlu olduk. Açıkçası ben bu kadar ilgi, alaka ve imkan beklemiyordum. Odalarımızda internetimiz çalışıyor, sıcak suyumuz mevcut. Odalarımızda temizlik malzemesine kadar her şeyi koymuşlar. Yurt dışında bulunurken özellikle döviz büroları kapalı olduğu için Türk parasına çevirme şansımız olmadı. Valilikten gelip tek tek arzu ettiğimiz miktarda paramızı alıp bizim adımıza paralarımızı değiştirdiler. Burada mağdur olmayalım diye olası ekstra kantinden yapacağımız alışverişler için çok iyi hizmet veriyorlar. Bize valilikten böyle bir hizmet sunulması bizim için çok değerli, çünkü yanımızda Türk lirası bulunmamaktaydı. Gelip sağ olsunlar tek tek kayda alıp paraları aldılar ve bizim adımıza Türk lirasına çevirdiler.”

"Allah devletimizden, milletimizden razı olsun"

Aklar, “Benim ayrıca bir rahatsızlığım oldu. Doktora rica ettim, odama kadar doktor gelip kontrolümü yaptı. Aynı günün akşamı ilaçlarımı odama kadar getirdi. Yani Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Ülkemle gurur duyuyorum. Ne kadar söylesem azdır. Sağlık çalışanları olsun, yurt çalışanları olsun, emniyet güçleri olsun, bununla birlikte Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olan çalışanlar olsun, kendilerine çok çok teşekkür ederim. Ülkemle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.



Emre Acar

