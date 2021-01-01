Arabuluculuk sayesinde yaklaşık 1 milyon 170 bin uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu

Adalet Bakanlığınca hukuk mahkemelerinde hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması ile uyuşmazlıklar süratle çözüme kavuşuyor. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk sayesinde bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 709 bin 976 dosyadan 1 milyon 169 bin 949'u anlaşma ile sonuçlandırılarak yüzde 68 oranında başarı sağlandı.

20 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

İş mahkemelerinde bir dosyanın karara bağlanması ilk derecede ortalama 555 gün sürerken, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'da geçen sürelerle birlikte bu süre ortalama bin günü buluyordu. Arabuluculuk kapsamında ise iş uyuşmazlıkları ortalama 20 günde arabulucular tarafından çözüme kavuşturuluyor. İş uyuşmazlıklarında 2020 yılında müzakeresi tamamlanan 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384'ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 53 oldu. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2018'den bugüne ise müzakeresi tamamlanan 1 milyon 14 bin 132 dosyadan 614 bin 981 dosyada başarı sağlandı. Üç yılın toplam başarı ortalaması ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

263 BİN 542 DOSYANIN 141 BİN 130'UNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ticari davaların karara bağlanma süresi ilk derece mahkemelerinde ortalama 547 gün sürerken, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'da geçen sürelerle birlikte bu süre ortalama bin günü buluyordu. Arabuluculuk uygulaması sayesinde bu uyuşmazlıklar ortalama 30 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmaya başladı. Ticari arabuluculukta 2020'de müzakeresi tamamlanan 121 bin 359 dosyadan 61 bin 653 dosyanın çözüme kavuşması ile yüzde 51'lik başarı sağlandı. 1 Ocak 2019'dan bugüne ise 263 bin 542 dosyanın 141 bin 130'unda anlaşma sağlandı ve başarı oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA 13 BİN 639 DOSYADA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yargı Reformu'nun 3'üncü paketi kapsamında tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 23 bin 72 dosya arabulucuya gitti. Bu dosyalardan 13 bin 639'unda anlaşma sağlandı. Böylece başarı oranı yüzde 59 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor

Tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci ortalama 425 gün sürüyorken, arabulucuya başvurulması durumunda uyuşmazlıklar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturulabiliyor. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor. Tarafların anlaşması durumunda tüketiciye düşen ücret Adalet Bakanlığı tarafından ödeniyor. Anlaşamama durumunda ise tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmiyor ve tarafların dava açma hakları staklı kalıyor.