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Araç alışverişinde anlaşmazlık çıktı: Alıcılar otomobil sahibini dövdü

Araç alışverişinde anlaşmazlık çıktı: Alıcılar otomobil sahibini dövdü
Araç alışverişinde anlaşmazlık çıktı: Alıcılar otomobil sahibini dövdü

Beylikdüzü’de araç alışverişinde masraf yaptıklarını iddia eden iki kişi, otomobil sahibinin vazgeçmesinin ardından ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında adamı darp eden şahıslar, ardından zorla aracı da alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Araç alışverişinde anlaşmazlık çıktı: Alıcılar otomobil sahibini dövdü - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki taraf araç satışı konusunda anlaştı. Sonrasında alıcı taraf, araç için masraf yaptı ve aracı almak istediklerinde satıcının vazgeçtiğini öğrendi. Bu durum karşısında öfkelenen iki kişi, ortalığı birbirine kattı. Otomobil sahibini sokak ortasında darp eden şahıslar, aracını da zorla alarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında araç sahibi baygınlık geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise baygınlık geçiren adama müdahale ederken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Mahsun Işıklı

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