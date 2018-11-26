Araç bagajında saatlerce havasız bırakılan köpeğin inlemesi yürekleri sızlattı

Olay, sabahın erken saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinden beri araç bagajında mahsur bırakılarak havasız kalan köpek inlemeye başladı. Okula giden çocukların durumu fark ederek ailelerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda vatandaş geldi. Kendi imkanlarıyla araç sürücüsüne ulaşmaya çalışan mahalleli, araç sahibine ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmeden hemen öncesinde aracının başına gelen sürücü, mahalleliye aldırış etmeden aracına binerek olay yerinden kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, mahallelinin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

“Köpek geceden beri arabanın içerisinde havasız kalmış”

Köpeğin geceden beri arabada mahsur bırakıldığını ifade eden mahalle sakini Bilgehan Taşçı, “Polisi aradık, konuyu haber verdik. Köpek iniyordu arabanın içerisinde. İlk önce durumu çocuklarımız fark etti. Sonra köpek inliyor diye bizi çağırdılar. Baktık ki köpek sesini duyurmak için cama vuruyor. Köpek burnunu cama vura vura burnu da soyulmuştu. Geceden beri köpek aracın içerisindeydi. Nefessiz kalmıştı o köpek. Yoksa öyle inlemez bir hayvan. Araç sahibi de geldi, sonra. Araç sürücüsü de geldi fakat sizi gördüğü gibi hemen kaçtı. Açın nefes alsın köpek boğuluyor dedik, hemen kaçtı” diye konuştu.

“Köpek arabanın içerisinde inliyordu”

Gülümser Kalu, “Ben de sabahın erken saatlerinde köpeği bagajda gördüm. Cama vurdum, araç alarm verir de belki sahibi gelir diye. Köpek inliyordu. Ben camdan beri onu sevdim. Köpek aracın içerisinde havasız kalmıştı. Aracın sahibi gelinde hemen kaçtı. Kaçmasaydı gerçekten de çok kötü olurdu” dedi.

Emrah Kuş - Davut Genç

