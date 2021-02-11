Araç dolandırıcılığı yapan çete yakalandı

Eskişehir ili ve çevre illerden olan Bilecik, Afyonkarahisar, Bursa, ve Kütahya'da vatandaşları internet üzerinden araç satın almak bahanesi ile Nitelikli Dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlenen E. B., 7 arkadaşı ile birlikte yapılan teknik takip çalışması sonucu tespit edildi. Şahıslara yönelik 10 adreste yürütülen operasyonda , E. B., M. Ş., H. K., S. Ö., İ. G. ve M. T. isimli şahsılar adreslerinde yakalandı.

Asayiş Şübe Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgide; şahıslar, müştekileri dolandırırken kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri inşaat firmasını göstererek güven telkin ettikleri, araç devir işlemleri içim notere EFT saati geçtikten sonra götürdükleri, araçları suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları, bu şahıslarında aynı anda farklı noterden arabayı üçüncü masum şahıslara sattıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan teknik çalışmalarda 8 şüpheli şahsın bir hafta içerisinde 5 olayı tespit edildi. Vatandaşı dolandırarak alınan 5 araç polisin takibi ile Eskişehir- Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde bulunarak mahkemenin vereceği karar göre otoparka çektirildi. 9 Şubat günü şüphelilerden B. M. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip sürecinde suçüstü yapılarak araç dolandırıcılık suçundan çıkartıldığı adli makamca tutuklandı.

E. B. ve beraber hareket eden diğer 6 arkadaşına yönelik 10 adreste yapılan operasyonda şüphelilerden, E. B., M. Ş., H. K., S. Ö., İ. G. ve M. T. isimli şahsılar adreslerinde yakalandı. Şüpheli şahısların isimleri üzerinden yapılan çalışmalarda yine Eskişehir ve yakın illeri kapsayacak şekilde 19 vatandaşı daha dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların adliyeye sevk edildiği, Savcılıkta sorgularının devam ettiği öğrenildi.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

Öte yandan polis, dolandırıcıların kurbanı olmamaları için vatandaşlara yönelik bazı uyarılarda bulundu. Bu konuda yapılan açıklamada, “Kimse aracınıza değerinden fazla para vermez. Para karşılığında çek, senet ve söz kabul etmeyin. Alıcı olarak sizi arayan müşteriler sizin ile pazarlık yapmadan, aracınızı ekspere sokmadan ve aracınıza piyasa değerinden fazla para vereceğini söyleyerek aracınızı satın almak isterlerse sizin ile irtibata geçen şahıstan mutlaka şüphelenmeniz gerekiyor. Araç satış için pazarlık işlemleri bitip notere gittiğinizde bankaların EFT saatinin geçip geçmediğine dikkat edin. Noterde, alıcıların banka hesabınıza EFT yaptıklarını, paranın bir gün sonra hesabınıza geçeceğini söyleyip sizden notere paranızı aldığınızı söylemenizi isterlerse kesinlikle aracınızın satışını vermeyin” denildi.