Araç içerisinde mahsur kalan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı önünde meydana geldi. Öğle saatlerinde 3 yaşındaki çocuklarını araç içerisinde bırakıp alışveriş merkezine giren bir çift aracın yanına döndüklerinde aracın merkezi kilit sistemi çalışmadı.

Uzun süre elindeki anahtarla kapıları açmaya çalışan baba başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi arayıp ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin camına tel sokup aracın kapılarını açmayı başardı. Uzun süre otomobil içerisinde kalarak sıcaktan etkilenen kız çocuğu dışarıya çıkarılınca anne babası da rahat bir nefes aldı. Korku dolu bakışlarla çevresine bakan küçük kız aşırı sıcaktan bunalmış halde ailesine teslim edildi. Küçük kızın annesi, itfaiyeyi aramayıp uzun süre aracın kapılarını anahtarla açmaya çalıştığı için eşine de tepki gösterdi.

Ercan Vardar