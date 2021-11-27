Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi Oluklu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki 48 PA 099 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihabrı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç sürücüsü Ali G.yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali G. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murat Yalçın