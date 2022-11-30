İhlas Haber Ajansı

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Araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç içinde başından vurulmuş halde bulunan ve ambulansla hastaneye getirilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Saat 13.00 sıralarında İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli çalışanlar, yoldan geçerken park halindeki 16 AYT 278 plakalı hafif ticari aracın içerisinde hareketsiz halde kanlar içinde yatan birini gördüler. Ekipler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldukları Enver Mirza'yı (31) ambulansa alıp kalp masajı yapmaya başladılar.

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta ise olayda kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olup olmadığını araştırıyor.


Salih Bilal Aslan
 

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