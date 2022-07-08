Araç kiralamalarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda araç kiralama talepleri iki kat arttı. Sektör temsilcileri Kurban Bayramı dönemi bu artış bir önceki seneye oranla adette yüzde 100, ciroda ise yüzde 400 oranında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, “Sektörün tüm alışkanlıklarını değiştirdik ve misafirlerimiz bundan son derece memnun. Uygulamamız ve web sitemizden 1 dakikadan daha kısa sürede kolayca araç kiralayabiliyorlar. Bürokrasi yok, hayatı zorlaştıran ayrıntılar yok. Online tercih etmezlerse, tek odağı çözüm üretmek ve mutlu etmek olan Misafir Merkezi, 7/24 hizmet veriyor. Kurban Bayramı tatilini de misafirlerimizle sürekli iletişimde geçirecek ve imkânsız gözüken sorunlara hızlı çözümler üretmek konusunda ilk gün olduğu gibi bugün de kararlıyız” dedi.

Araçların yüzde 90'ı kiralandı

Yıldırım, Yolcu360 ekosistemindeki araçların yüzde 90'ını bayram tatili öncesi kiralandığını anlatarak kiralama istatistikleri ile ilgili bilgi verdi. Yıldırım, misafirlerin ortalama 7 günlük araç kiraladıklarını; günlük kiraların 500 ile 2 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini; en çok kiralama yapılan ilk üç lokasyonun ise Sabiha Gökçen, Adnan Menderes ve İstanbul Havalimanları olduğunu belirtti. Türkiye'de tahminen 60 bin kiralık aracın Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacağını söyleyen Yıldırım, bu sayının ortalama 240 bin kişinin seyahat halinde olacağını gösterdiğini söyledi.

Araç kiralama yeni normal

Araç kiralamanın özellikle uzun tatil dönemleri için yeni normal halini aldığına değinen Umut Yıldırım, bu normun oluşmasında ulaşım maliyetlerindeki artışın önemli bir faktör olduğunu söyledi. Yıldırım, “Tatile çıkacaksanız ve tek kişiyseniz toplu taşımadan faydalanmanız çok doğal ve ayrıca daha gerekli. Hepimizin araçlarımızda tek başımıza yolculuk yaptığı bir dünyada sürdürülebilirlik sağlamak mümkün olmaz. Fakat 3 ila 5 kişilik bir aile ya da grupsanız hem yolculuk hem de gideceğiniz yerdeki günlük kullanım ihtiyaçlarınız için kiralık araç size tam bir özgürlük sağlıyor. Bayram rezervasyonlarına baktığımızda bu tür kiralamaların öne çıktığını görüyoruz” dedi.

Platform hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com, adresi ziyaret edilebiliyor. Aynı zamanda mobil uygulamadan da hizmet alınabiliyor.