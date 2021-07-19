Araç kuyruğunun önü arkası yok

Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekleyen Muğla'da Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı. Yüzde 100'lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.

Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye'nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık Yatağan-Menteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.

Bekir Tosun

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