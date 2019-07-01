İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç muayene istasyonunda elektroşok cihazıyla görevlilere saldıran şahıs kamerada

Araç muayene istasyonunda elektroşok cihazıyla görevlilere saldıran şahıs kamerada
Araç muayene istasyonunda elektroşok cihazıyla görevlilere saldıran şahıs kamerada

Tuzla’da araç muayene istasyonunda bir şahıs ile çalışanlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Şahsın aracından aldığı elektroşok cihazı ile çalışanlara saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araç muayene istasyonunda elektroşok cihazıyla görevlilere saldıran şahıs kamerada - Tıkla İzle

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde araç muayene istasyonunda yaşanan olayda, bir şahıs ile araç muayene istasyonu çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şahıs aracında bulundurduğu elektroşok cihazını yanına alarak kavga ettiği çalışanların yanına döndü. Şahıs, istasyon çalışanlarının arasına dalarak elektroşok cihazıyla saldırdı. Daha sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı onlarca çalışan kovaladı. Şahıs aracı bırakıp kaçtı.

Şahsın elektroşok cihazı ile istasyon çalışanlarına saldırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, araç muayene istasyonu çalışanları ile şahıslar arasında kavga çıktığı, şahsılardan birinin aracından elektroşok cihazını aldığı ve çalışanlara elektroşok cihazıyla saldırdığı görülüyor.  

Halit Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.