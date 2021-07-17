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Araç petrol istasyonuna daldı: O anlar kamerada

Araç petrol istasyonuna daldı: O anlar kamerada
Araç petrol istasyonuna daldı: O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç petrol istasyonuna daldı, 1 kişi ağır yaralandı. İş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayı gören, petrol istasyonunda yakıt ikmali yapan Jandarma komutanlığı ekipleri şoke oldular.

Araç petrol istasyonuna daldı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Murat B.(28) yönetimindeki 16 KFY 73 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak sağ lastiği kopan araç, sürüklenerek petrol istasyonuna daldı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracın bariyerlere ve petrol istasyonuna çarpma anlarının yer aldığı kazayı gören ve o sırada yakıt alan Jandarma komutanlığı ekipleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan
 

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