Araç sahiplerine 'Yazlık bakım' uyarısı

Siviş, araçların yazlık bakımlarında yapılması gerekenlerin başında klima filtresi olduğuna dikkat çekerek, “Kesinlikle her yazın başında klimaların polen filtresinin değişmesi lazım. Depodaki motor yağı bir yılı geçerse özelliğini yitirir” dedi.

Yazlık bakımlarda yapılması gerekenlerin başından klima filtresinin geldiğine dikkat çeken Siviş, "Bazı araçlarda polen filtresinin yeri zor olduğu için bakımlarda bu ihmal ediliyor. Bunu özellikle servisimizdeki ustamıza belirtmemiz gerekiyor. Dışarıdan gelen havayı temizleyip, bize daha rahat nefes aldırması için, aracımızda daha sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için polen filtremize kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dizel araçlarda mazot filtresine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca bir çok araç sürücüsü sigara içtiği için araçta kötü bakteri olmasına sebep oluyor. Bu bakterilerde hastalıklara neden oluyor. Kesinlikle ilkbaharda klimaların polen filtresinin değişmesi ve klima gazlarının tamamlanması lazım. Araçlarda motor yağı da önemlidir. Motor yağı bir yıl da mutlaka değiştirilmeli. Motor yağı depo içinde 1 yılı geçince özelliğini yitiriyor. Bu sebeple motor yağı yılda bir kez mutlaka değiştirilmeli. Aracın periyodik bakımı yapılmalı. Kışlık yazlık lastikler zamanında kontrol edilip değiştirilmesi lazım” diye konuştu.



Hüseyin Efe

