Araç şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı

Kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar için Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.S., N.A., Y.C.S., A.S. ve bir kişinin de bulunduğu 5 yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Gülcan Çolak

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