Araç satma bahanesi ile vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre 26.05.2022- 28.05.2022 günlerinde Bayrampaşa Orta Mahallede bulunan bir iş merkezinde bulunan 2 şahsın araç satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisi edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde şahısların Küçükçekmece'de araç kiraladıkları, araç satış sitelerine araç bedeli olarak 310 bin TL üzerinden ilan verip müşteri bulduktan sonra, müşterilere kendilerini “Tarık” ve “Yüksel” isminde tanıttığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar aracı alacak şahıs ile birlikte notere gidip, satış gerçekleşmeden araç ücretini alıp “aracın yedek anahtarı evde kaldı alıp geleyim” bahanesi ile aracı bırakıp noterden ayrıldıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, şahısların yakalanması için iş merkezinin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye başladı. Olayı M.C isimli şahıs gerçekleştirdiği ve benzer suçlardan 17 adet kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli Şişli Merkez Mahallesinde bugün yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “Dolandırıcılık” suçundan işlem yapılan şahıs bugün adli makamlara sevk edildi.

İLGİLİ HABER Senetle araç satmayın dolandırılabilirsiniz