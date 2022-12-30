Araç su fıskiye alanını çökertti, mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Belediyesi tarafından yeni faaliyete geçen Kent Meydanı otopark alanının açık bölümünde satış yapmak için stant açan bir kadın, standına aracı ile eşya getirdi. Otoparkın üst bölümündeki alana aracı ile gelen kadın sürücü alanda bulunan su fıskiyelerinin üzerinden geçmeye çalışınca su fıskiyelerinin bulunduğu alandaki büyük karolar çöktü.

Bekir Tosun

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