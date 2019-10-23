Araç takla attı:1 yaralı

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Fatih Yiğen yönetimindeki 16 L 0114 plakalı araç Velimeşe O.S.B. mevkiinde karşıdan gelen otomobillerin uzun farları açması nedeniyle yol üzerinde kontrolden çıktı. Virajı alamayarak tarlalara uçan otomobil takla attı. Araç sürücüsü Fatih Yiğen hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Hüseyin Gökçeli