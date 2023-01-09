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Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti

Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti
Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti

Eyüpsultan’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü taksi şoförünü döverken olaya vatandaşlar müdahale etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti - Tıkla İzle

Eyüpsultan'da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü öfkelenip aracında bulunan taksicinin üzerine gitti. Sürücünün taksi şoförünü yumruklamasıyla sözlü tartışma kavgaya döndü. Öfkeli vatandaş aracında bulunan taksiciyi yumrukladı. Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burak Uğur

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