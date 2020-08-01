İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti

Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti
Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti

Bayburt’ta aracı arıza yapan sürücünün yardımına trafik polisi yetişti. Bu anlar MOBESE kamerasına yansıdı.

Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti - Tıkla İzle

Bayburt Valiliği'nde Trafik Şube personeli olarak görev yapan polis memuru Mete Özdemir, seyir halindeki aracın aniden arızalanması üzerine vatandaşın yardımına koştu. Özdemir, aracı 25-30 metre kadar ittikten sonra araç yoğun uğraşlar sonucunda güvenli ve trafik akışı olmayan yere park edildi.

Özdemir oto çekiciyi arayarak, araç cadde üzerinden kaldırıldı. Vatandaş, polisten herhangi bir yardım istemediğini polisin, koşarak yardıma geldiğini söyleyerek, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Etraftan kimse gelmedi, memur bey koşarak yardımcı oldu. Daha sonra bir arkadaş da geldi aracımı itti" dedi.

Öznur Demir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.