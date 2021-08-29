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Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu

Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu
Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu

Üsküdar’da trafik polisleri, yolda kalan aracı iterek hem sürücüye yardım etti hem de trafik akışında yoğunluk olmasının önüne geçti. Trafik polislerinin aracı iterek yol kenarına aldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru seyir halindeki 06 BB 2000 plakalı lüks araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasında kaldı. Bu sırada bozulduğu yere yakın olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri aracı ittirerek sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bir süre arabayı ittiren emniyet görevlileri arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Trafik polislerinin bu hareketi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Selim Bayraktar - Burak Uğur
 

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