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Aracı E-5'te arıza yapan vatandaşa trafik polisinden yardım eli

Aracı E-5'te arıza yapan vatandaşa trafik polisinden yardım eli
Aracı E-5'te arıza yapan vatandaşa trafik polisinden yardım eli

E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkisinde minibüsü arıza yapan vatandaş yol ortasında kaldı.

Aracı E-5'te arıza yapan vatandaşa trafik polisinden yardım eli - Tıkla İzle

Trafik polisi de yol ortasında kalarak mağdur olan vatandaşa yardım eli uzatarak aracını itmesine yardımcı oldu. Trafik polisinin yardımıyla aracın yol kenarında çekilmesinin ardından E-5 karayolu tekrar trafiğe açıldı.
E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir minibüs arıza yaparak yol ortasında kaldı. E-5'in ortasında kalan minibüs nedeniyle yol neredeyse trafiğe kapandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C bölgesi trafik ekipleri amirliğinde görevli bir trafik polisi olayı fark ederek vatandaşa yardım eli uzattı. Trafik polisi vatandaşa yardım ederek minibüsü yol kenarına kadar itti. Minibüsün yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Trafik polisinin aracı yol ortasında arıza yapan vatandaşa yardım ettiği anlar görenlerin yüreğini ısıttı.
 

Halit Arslan
 

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