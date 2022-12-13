Aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ‘Ulus-Yeniyol' güzergahında minibüsçülük yapan Osman E.,(60) aracıyla yol üzerinde durduğu sırada bilinmeyen bir sebepten ötürü silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle aracının kontrolünü kaybeden Osman E., yokuş aşağı savrulmaya başladı. Metrelerce sürüklendikten sonra boş bir araziye devrilen minibüsü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından ve omzundan yaralanan Osman E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken minibüste yolcu bulunmaması ve yolun boş olması ise olası bir felaketin önüne geçti.

Ali Nargüner

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