İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası yedi

Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası yedi
Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası yedi

Fatih’te arabası olmayan Doğan Perçin, hiç gitmediği iki şehirden trafik cezası yedi.

Fatih'te esnaf olarak çalışan Doğan Perçin, e-devlet sorgulamasında trafik cezası olduğunu gördü. Aracı olmayan Perçin, kendisi adına yazılan trafik cezalarını görünce şok yaşadı. Polise başvuran adam, cezaların hayatında hiç gitmediği Ankara ve Ordu'dan yazıldığını öğrenince ise duruma daha da şaşırdı. Adli makamlara başvurarak itirazını yapan Doğan Perçin, cezaları ödeme durumu olmadığını söyledi.

"Ben bu şehirlere hayatım boyunca gitmedim"

Doğan Perçin, 2011 yılından beri aracının olmadığını söyleyerek, “Aşağı yukarı 8-9 sene oldu arabam yok. Üzerime kayıtlı bir araç yok. Ben e-Devlet'ten kontrol yaptım şans eseri gördüm. 2 tane ceza var birisi Ankara'dan, diğeri ise Ordu'dan. Ben bu şehirlere hayatım boyunca gitmedim. Benim üzerime kayıtlı olmayan araca gelmiş cezalar. Aracı da bilmiyorum. Adliyeye giderek cezalara itiraz dilekçesi yazdım. Cezaları ödeme durumum yok şu anda, itirazımı yaptım bekliyorum. Ben en son 2011 yılında araç sahibiydim, o aracın da satışını verdim” şeklinde konuştu.

Murat Horoz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.